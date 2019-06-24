2019-06-24T18:36:21+03:00
Происшествия

Пенсионер, сбивший мать с дочкой, может получить срок

В Вологде ведется уголовное дело о ДТП
Евдокия САХАРОВА
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Прокуратура Вологодской области сообщила, что суд в ближайшее время начнет рассматривать обвинительное заключение прокурора по делу о сбитых пенсионером матери и дочке. Напомним, что 7 марта в областном центре на улице Предтеченской 66-летний водитель "Renault Sandero" сбил на зебре вологжанку с несовершеннолетней дочкой. Девочка не получила серьезных травм, а женщину госпитализировали. Мужчину могут посадить на 2 года и лишить прав на три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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