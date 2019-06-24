2019-06-24T18:12:56+03:00
Общество

Вологодских студентов сослали на кубинские огороды

Три студента ВоГУ в конце июня улетают на Кубу - они вступили в программу "Хосе Марти"
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

28 июня трое студентов Вологодского госуниверситета улетают на Кубу. Они будут заниматься сельхоз работами в провинциях Артемиса, Гавана и Матанса до 21 июля. Программу "Хосе Марти" организовал Кубинский институт дружбы с народами зарубежных стран (ICAP). Студентам обещают не только работу на полях, но и культурную программу - посещение исторических объектов, лекции по международным вопросам, также планируются встречи с представителями кубинских организаций.

Хосе Марти - это знаменитый кубинец, поэт, писатель, философ, революционер и национальный герой. На родине прозван "Апостолом независимости", в литературных кругах - отец модернизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Череповчане испортили новый арт-объект
В Череповце мужчины крали вещи, перекусывая кусачками защиту
Оперативники разыскивают свидетелей пожара, в котором погибли череповчане
Под Шексной из-за сигареты сгорел мужчина и все его постройки
Вологодский оппозиционер сбил судебного пристава
Работник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
Вологодскую школьницу наградили на "Алых парусах"
Состояние мальчика, попавшего в ДТП в Сочи, стабилизировалось
Стали известны подробности гибели студентки ВоГУ
Московский четырехпалубный теплоход сел на мель на Волго-Балте
Вологжанин облил товарища спиртом и поджег
Иномарка задавила пенсионера задним ходом
Пока пьяный отец спал, 5-летняя малышка прыгала на окне 5 этажа
В Череповце около клуба "Жара" страшно избили двух мужчин
На Вологодчине выберут лучших пчеловодов, садоводов и огородников