Вологодских студентов сослали на кубинские огороды

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-24T18:12:56+03:00

Три студента ВоГУ в конце июня улетают на Кубу - они вступили в программу "Хосе Марти"

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28 июня трое студентов Вологодского госуниверситета улетают на Кубу. Они будут заниматься сельхоз работами в провинциях Артемиса, Гавана и Матанса до 21 июля. Программу "Хосе Марти" организовал Кубинский институт дружбы с народами зарубежных стран (ICAP). Студентам обещают не только работу на полях, но и культурную программу - посещение исторических объектов, лекции по международным вопросам, также планируются встречи с представителями кубинских организаций.

Хосе Марти - это знаменитый кубинец, поэт, писатель, философ, революционер и национальный герой. На родине прозван "Апостолом независимости", в литературных кругах - отец модернизма.

ИСТОЧНИК KP.RU