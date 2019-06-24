Череповчане испортили новый арт-объект

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-24T17:57:27+03:00

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В минувшую пятницу - в ночь с 21 на 22 июня - у недавно установленной скульптуры «Череповецкий купец» злоумышленники вырвали книгу из постамента. Этот арт-объект является частью нового череповецкого туристического тура. Вероятно, в пятницу неизвестные бурно отмечали окончание рабочей недели и решили что-нибудь уничтожить - книгу обнаружили рядом, своровать не пытались. Начальник управления по делам культуры прокомментировала, что вечером купец подсвечивается - удивительно, что вандалы не побоялись быть узнанными. Виновные уже ищутся полицией. «Череповецкий купец» сделан из стеклопластика и стоит на Советском проспекте всего 10 дней. Достойны ли череповчане своих скульптур? Этот арт-объект подарили городу предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU