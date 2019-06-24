2019-06-24T17:14:32+03:00
Происшествия

В Череповце мужчины крали вещи, перекусывая кусачками защиту

Мужчины шатались по супермаркету и брали все, что понравилось
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из супермаркетов Череповца охрана нажала тревожную кнопку: 21 июня в половину шестого вечера на камерах наблюдения увидели как три мужчины сначала взяли ароматизаторы, потом туалетную воду - положили к себе в одежду. Им понравились солнечные очки, но воры не смогли снять клипсу. Пришлось сходить в отдел с инструментами и перекусить провод там. Товар злоумышленники рассовали по карманам и вышли мимо кассы.

Мужчин задержали, а один из участников кражи, 31-летний череповчанин, сказал, что это он подговорил друзей вынести товар - взял вину на себя. Полицейские составили протокол за мелкое хищение - ущерб оценили в 1300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вологодских студентов сослали на кубинские огороды
Череповчане испортили новый арт-объект
Оперативники разыскивают свидетелей пожара, в котором погибли череповчане
Под Шексной из-за сигареты сгорел мужчина и все его постройки
Вологодский оппозиционер сбил судебного пристава
Работник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам
Вологодскую школьницу наградили на "Алых парусах"
Состояние мальчика, попавшего в ДТП в Сочи, стабилизировалось
Стали известны подробности гибели студентки ВоГУ
Московский четырехпалубный теплоход сел на мель на Волго-Балте
Вологжанин облил товарища спиртом и поджег
Иномарка задавила пенсионера задним ходом
Пока пьяный отец спал, 5-летняя малышка прыгала на окне 5 этажа
В Череповце около клуба "Жара" страшно избили двух мужчин
На Вологодчине выберут лучших пчеловодов, садоводов и огородников