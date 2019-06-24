В Череповце мужчины крали вещи, перекусывая кусачками защиту

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-24T17:14:32+03:00

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В одном из супермаркетов Череповца охрана нажала тревожную кнопку: 21 июня в половину шестого вечера на камерах наблюдения увидели как три мужчины сначала взяли ароматизаторы, потом туалетную воду - положили к себе в одежду. Им понравились солнечные очки, но воры не смогли снять клипсу. Пришлось сходить в отдел с инструментами и перекусить провод там. Товар злоумышленники рассовали по карманам и вышли мимо кассы.

Мужчин задержали, а один из участников кражи, 31-летний череповчанин, сказал, что это он подговорил друзей вынести товар - взял вину на себя. Полицейские составили протокол за мелкое хищение - ущерб оценили в 1300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU