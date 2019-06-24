Оперативники разыскивают свидетелей пожара, в котором погибли череповчане

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-24T16:44:38+03:00

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ЧП, по которому заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, произошло 7 января в Череповце на улице Вологодской на 5 этаже дома 26. В квартире, в которой возникло возгорание, погибли 37-летний хозяин и его 46-летний знакомый. По словам соседей-свидетелей, им помог спастись прохожий - он разбудил людей среди ночи и помог с эвакуацией. Следователи ищут этого мужчину.

Всех располагающих информацией просят звонить по телефонам: 57−86−23 или +7−921−532−87−29.

ИСТОЧНИК KP.RU