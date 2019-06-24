Под Шексной из-за сигареты сгорел мужчина и все его постройки
Пресс-служба областного Управления МЧС сообщила, что 23 июня под Шексной произошел крупный пожар, в котором погиб 55-летний мужчина. По словам экспертов, причиной могло послужить неосторожное курение сигарет погибшим.
В деревне Добрец около половины девятого вечера вспыхнул частный одноэтажный дом №12 с деревянным хоздвором под одной крышей. Огонь перекинулся на гараж и баню. Владелец, мужчина 1964 года рождения, был найден мертвым при разборе завалов. В ликвидации пожара участвовали 14 человек и 4 единицы техники. Пламя поглотило 108 квадратных метров построек. Эксперты спасли соседские дома. Тушение завершили через 3 часа работы. Ущерб подсчитывается.
ИСТОЧНИК KP.RU