Вологодский оппозиционер сбил судебного пристава
Череповецкий городской суд назначил оппозиционеру штраф 2500 рублей за ДТП с сотрудником Федеральной службы судебных приставов
-Фото: http://www.cherinfo.ru
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Административное дело завели на Алексея Кощеева: 23 ноября 2018 года он уезжал с парковки и задел судебного пристава. У районного отдела по адресу Строителей 23а он должен был получить документ с требованием опровержения информации о "Водоканале" (суд признал недостоверной).
Оппозиционер отказался от получения бумаг, а при отъезде сбил человека. У пристава медики обнаружили ушиб локтя и ноги. Череповецкий городской суд рассмотрел дело и назначил нарушителю штраф 2 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU