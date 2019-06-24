Вологодский оппозиционер сбил судебного пристава

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-24T14:09:21+03:00

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Административное дело завели на Алексея Кощеева: 23 ноября 2018 года он уезжал с парковки и задел судебного пристава. У районного отдела по адресу Строителей 23а он должен был получить документ с требованием опровержения информации о "Водоканале" (суд признал недостоверной).

Оппозиционер отказался от получения бумаг, а при отъезде сбил человека. У пристава медики обнаружили ушиб локтя и ноги. Череповецкий городской суд рассмотрел дело и назначил нарушителю штраф 2 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU