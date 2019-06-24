Работник сотовой компании слил личную информацию абонента заинтересованным лицам

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-24T13:57:51+03:00

В Череповце оштрафовали сотрудника сотовой компании на 100 000 рублей за распространение персональных данных

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В Череповце судили специалиста одной из компаний сотовой связи. 23-летний череповчанин за деньги выдал сведения о звонках абонента заинтересованным лицам. Служба безопасности компании узнала о незаконной деятельности своего сотрудника и подала в суд.

Суд рассмотрел представленные следователями доказательства и прекратил уголовное дело - виновному решили назначить лишь 100 000 рублей штрафа, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU