2019-06-24T13:47:34+03:00
Общество

Вологодскую школьницу наградили на "Алых парусах"

В Санкт-Петербурге наградили вологжанку за лучшее патриотическое сочинение
Евдокия САХАРОВА
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В Санкт-Петербурге, полномочный представитель Президента РФ по Северо-Западному округу наградил и поздравил с победой Полину Лазареву, выпускницу 29 школы. Она вошла в 12 лучших в конкурсе сочинений «Я – гражданин России!». Торжественное вручение диплома и подарков состоялось в день празднования "Алых парусов" (праздник выпускников школ Санкт-Петербурга). Ее наставником была учитель русского и литературы Светлана Реброва. Благодаря совместной работе, сочинение вошло в дюжину лучших из 250 000 участвовавших. Конкурс проходил по Северо-Западному региону России. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников материально обеспечил путешествие вологодских лауреатов.

Организаторы обещают выпустить сборник из лучших сочинений школьников. Второй этап награждения лауреатов конкурса "Я – гражданин России!" пройдет в сентябре - наградят 7-10 классы и студентов, получающих среднее профессиональное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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