Состояние мальчика, попавшего в ДТП в Сочи, стабилизировалось

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-24T14:38:25+03:00

Его маму сегодня похоронили в Шекснинском районе

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Сегодня в Шекснинском районе прощались с погибшей в Сочи Татьяной Смирновой. С ней прощались жители Шексны, коллеги, затем в последний путь ее проводили жители села Чуровское - там жила Татьяна.

40-летняя вологжанка погибла 19 июня в Сочи - на остановку вылетел автомобиль. Женщина погибла на месте. Ее тело на родину доставила страховая компания, клиентом которой была вологжанка.

В ДТП тяжело пострадал ее сын. Он был экстренно прооперирован, у его постели дежурит отец.

По словам отца, мальчик находится в реанимации, но врачи характеризуют состояние мальчика уже не как критическое, а стабильно тяжелое.

Как пишет сайт районной газеты "Шексна", родственники просят молитвы о здравии раба божьего Игоря и упокой души усопшей Татьяны.

Как сообщала "Комсомолка", семья впервые за 20 лет выехала отдыхать - главе семейства дали путевку. Кроме пострадавшего мальчика в семье есть сын-студент.

ИСТОЧНИК KP.RU