Стали известны подробности гибели студентки ВоГУ

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-24T12:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщала "Комсомолка", погибла, спасая детей студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина.

Как это произошло - об этом рассказал журналистке "Города Во" друг погибшей - именно с ним и его семьей находилась в тот день 19-летняя Лиза Дружинина.

ЧП случилось 21 июня. Лиза спасала тонущих детей и погибла. 23 июня девушку похоронили в родном Вельске.

Как рассказал молодой человек погибшей, они поехали купаться на Кубенское озеро в деревню Жуково Новленского сельского поселения. В компании были мама юноши, Лиза и трое детей. Они приехали на незнакомое место - как казалось, идеально подходивше для купания детей: там было мелко.

Но во время купания двух младших детей 7 и 9 лет отнесло на глубину. Они стали тонуть. На помощь бросились молодые люди.

Лиза помогала юноше спасать его младшую сестру - она держала девочку на руках, но сама ушла под воду.

Дети были спасены, а тело Лизы спасатели достали только спустя пять часов.

После трагедии стало известно, что детей понесло на глубину- там находился канал, о существовании которого компания не подозревала.

Канал вырыл местный предприниматель. Подъезд к Кубенскому озеру затруднен, и он сделал дорогу к озеру и углубил дно - чтобы лодки без препятствий выходили в озеро. Это была платная услуга - за возможность подъехать и удобно спустить воду на лодку рыбаки и отдыхающие платят деньги.

Смерть девушки потрясла не только всю Вологду и Вельск. Лиза заканчивала второй курс - осваивала профессию журналиста. Была очень ответственной и одновременно веселой и открытой. Она играла в КВН, а также была выбрана председателем студенческого совета, имела много друзей.

"Скольким людям ты успела стать другом, Лиза... Улыбчивая, внимательная на занятиях, ответственная и открытая. Боль и горечь потери..." - пишет преподаватель, филолог, организатор Цветаевского костра Елена Титова в "ВКонтакте".

Сегодня в ВоГУ прошла минута молчания в память о погибшей студентке.

ИСТОЧНИК KP.RU