Московский четырехпалубный теплоход сел на мель на Волго-Балте

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-24T11:43:54+03:00

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В Вологодской области комфортабельный четырехпалубный теплоход сел на мель. ЧП случилось в Горицах в Кирилловском районе.

Как сообщает областное управление МЧС, 23 июня в 18:55 на 683-м километре Волго-Балта, едва отошел от причала в Горицах и сразу же сел на мель теплоход "Княжна Анастасия".

На борту которого находилось 226 туристов и 116 членов экипажа. Теплоход следовал с острова Кижи, что в Онежском озере, в Москву. Снимать с мели в 24:00 прибыл толкач из Череповца.

Покинуть кирилловские воды лайнер смог только в 9:00 утра.

Как сообщает сайт https://www.mosturflot.ru/anastasia, "Княжна Анастасия" - теплоход класса «ПРЕМИУМ», теплоход-пансионат.

К услугам пассажиров: ресторан, кафе-бар, читальный салон, конференц-зал, солярий на солнечной палубе, открытые бортовые веранды. Стоимость 10-дневного круиза Москва (СРВ) - Углич - Ярославль - Горицы - Кижи - Мандроги - Санкт-Петербург (Соляной причал) - 46 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU