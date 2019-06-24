Вологжанин облил товарища спиртом и поджег

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-24T10:34:44+03:00

От ожогов тот скончался

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ЧП случилось в ночь на 18 июня на улице Залинейной Вологды.

В одной из квартир выпивали два приятеля. В какой-то момент мужчины заспорили.

Словесные оскорбления быстро перешли в драку.

Один из товарищей ударил другого по голове и сбил с ног. Но на этом он не остановился.

Он схватил спиртосодержащую жидкость, облил приятеля и поджег.

Спустя секунды опомнился, потушил горящего мужчину. Но 46-летний вологжанин умер.

О ЧП в полицию сообщил вологжанин, который пришел в эту квартиру выпить.

Подозреваемого быстро задержали – он жил в этом же доме, но в соседнем подъезде.

Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU