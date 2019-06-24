Вологжанин облил товарища спиртом и поджег
ЧП случилось в ночь на 18 июня на улице Залинейной Вологды.
В одной из квартир выпивали два приятеля. В какой-то момент мужчины заспорили.
Словесные оскорбления быстро перешли в драку.
Один из товарищей ударил другого по голове и сбил с ног. Но на этом он не остановился.
Он схватил спиртосодержащую жидкость, облил приятеля и поджег.
Спустя секунды опомнился, потушил горящего мужчину. Но 46-летний вологжанин умер.
О ЧП в полицию сообщил вологжанин, который пришел в эту квартиру выпить.
Подозреваемого быстро задержали – он жил в этом же доме, но в соседнем подъезде.
Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU