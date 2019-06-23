Иномарка задавила пенсионера задним ходом

23 Июнь 21:35 2019-06-23T21:35:23+03:00

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В 8 утра в воскресенье 23 июня во дворе дома №55 на улице Сталеваров в городе металлургов произошло ДТП: участниками оказались 56-летний водитель иномарки "Ниссан Тиана" и 79-летний пожилой мужчина. Пешеход проходил вдоль дороги в тот момент как водитель решил сдать назад и не заметил пенсионера. Пешеход получил травмы, медики госпитализировали его, состояние пострадавшего выясняется, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU