Пока пьяный отец спал, 5-летняя малышка прыгала на окне 5 этажа

23 Июнь 21:25 2019-06-23T21:25:33+03:00

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В городе металлургов произошел очередной инцидент с детьми, оставленными в опасности. Очевидцы заприметили на пятом этаже дома №9 по улице Остинской маленького ребенка, гуляющего по подоконнику открытого окна. Свидетели моментально вызвали спасателей. ЧП произошло в 22:30. МЧС по пожарной лестнице поднялись к окну и спасли 5-летнюю малышку. Ее отец был обнаружен в квартире спящим и в алкогольном опьянении. Ребенка передали полиции. Теперь будут разбираться с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU