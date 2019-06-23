2019-06-23T13:19:13+03:00
Происшествия

В Череповце около клуба "Жара" страшно избили двух мужчин

Суд вынес решение по делу о драке 2х2
Евдокия САХАРОВА
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В декабре 2018 года произошло ЧП: двое мужчин в ходе ссоры жестоко избили двоих неприятелей. Инцидент произошел около 2 часов ночи. Под хмелем словесная перепалка вылилась в драку. 24-летний парень с 20-летним другом нанесли множество ударов ногами и руками в голову и туловище . Потерпевшего госпитализировали с тупой травмой грудной клетки, проколотым легким - это тяжкий вред здоровью.

Другой мужчина сразу получил удар в лицо и отключился, когда очнулся - увидел как его товарища избивают. По словам очевидцев, было похоже, что у человека сотрясение мозга. В соцсетях также жаловались, что никто не помог даже вызвать скорую, охранники заведения отказали в любой помощи. До больницы довез таксист за приличную плату.

Один из нападающих признал свою вину и выплатил потерпевшему 60 000 рублей. Другой же говорит, что он лишь пытался разнять дравшихся, удары не наносил. Суд, посмотрев видео с камер у клуба "Жара", признал виновными обоих мужчин.

Одному назначили 3 года, другому 3,5 года условно. В счет медицинских услуг с осужденных взыскивают еще 58 350 рублей 14 копеек. Приговор еще может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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