На Вологодчине выберут лучших пчеловодов, садоводов и огородников
Организаторы заявили о начале областного конкурса "Вологодское подворье"
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Правительство Вологодской области заявило о начале конкурса "Вологодское подворье" - заявки принимаются до 10 июля 2019 года. Будут две группы: молодежное и ветеранское подворье. Всего заявлено 11 различных дисциплин: лучшее подворье, животновод, пчеловод, огородник, садовод, цветовод и другие. Обещают лучшим подворьям выплатить по 100 000, 75 000, 50 000 р.
ИСТОЧНИК KP.RU