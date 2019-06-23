2019-06-23T13:00:54+03:00
Общество

На Вологодчине выберут лучших пчеловодов, садоводов и огородников

Организаторы заявили о начале областного конкурса "Вологодское подворье"
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Вологодской области заявило о начале конкурса "Вологодское подворье" - заявки принимаются до 10 июля 2019 года. Будут две группы: молодежное и ветеранское подворье. Всего заявлено 11 различных дисциплин: лучшее подворье, животновод, пчеловод, огородник, садовод, цветовод и другие. Обещают лучшим подворьям выплатить по 100 000, 75 000, 50 000 р.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце около клуба "Жара" страшно избили двух мужчин
Тотьмичам построят спортзал - старому почти столетие
Опубликовали праздничную программу Дня города Вологды
"Смешарики" взыскивают с череповчанина 600 тысяч рублей
19-летняя девушка утонула в Кубенском озере спасая чужих детей
В Череповце добросердечный прохожий помог перенести краденый скутер
В Череповце можно поиграть в пляжный волейбол
В Вологде ищут владельца скутера, на котором убились дети
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на Вологодчине
На железной дороге в Вологде горела дрезина
Движение в направлении с Череповца на Архангельск на неделю пустят по временной схеме
В Вологодской области появится отделение экстренной кардиологии
Стал известно, у кого больше всего зарплаты на Вологодчине
Молодая харовчанка убила 56-летнего соседа
Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке Гоголя и Чернышевского в Вологде
В Вытегре горел 12-квартирный жилой дом на улице Никитина
У школы №33 Вологды появится общедоступная спортивная площадка
В Грязовецком районе судимый отморозок изнасиловал подростка в лесополосе
В Череповце появится первый музей аптечного дела
3 тысячам почтовиков Вологодчины повысили зарплату.
В Вологде вновь обсуждают установку колеса обозрения высотой 40 метров