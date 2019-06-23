На Вологодчине выберут лучших пчеловодов, садоводов и огородников

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-23T13:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Вологодской области заявило о начале конкурса "Вологодское подворье" - заявки принимаются до 10 июля 2019 года. Будут две группы: молодежное и ветеранское подворье. Всего заявлено 11 различных дисциплин: лучшее подворье, животновод, пчеловод, огородник, садовод, цветовод и другие. Обещают лучшим подворьям выплатить по 100 000, 75 000, 50 000 р.

ИСТОЧНИК KP.RU