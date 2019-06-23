2019-06-23T12:51:14+03:00
Общество

Тотьмичам построят спортзал - старому почти столетие

Ученики Тотемской средней школы №3 получат спортзал в 500 кв.м
Евдокия САХАРОВА
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Тотемская средняя школа № 3 на улице Ленина получит новый спортзал - помещение в 500 квадратов расположится во дворе. Сооружение составят из быстровозводимых конструкций., обещают управиться к новому учебному году. В здании будут предусмотрены душевые, раздевалки, комнаты тренера, кладовки.

Сейчас строители роют котлован для фундамента. Пока ученики спортом занимались в здании 1927 года постройки - сейчас 92 летнюю постройку снесли. На ее месте и возводят новый спортзал - область выделила на его возведение 26 миллионов рублей. 670 учеников будут заниматься там в новом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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