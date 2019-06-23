Опубликовали праздничную программу Дня города Вологды

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-23T12:36:24+03:00

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В следующий четверг 27 июня пройдет Презентация фильма «Крепость», в пятницу 28 июня Концертная программа Губернаторского оркестра русских народных инструментов , в субботу 29 июня Выставка ретро-автомобилей на ул. С. Орлова. 28-30 июня состоится фестиваль воздухоплавания «Вологодские кружева», 10 июня – 10 июля ожидается выставка картин вологодских художников «С днем рождения, Вологда!».

Основные же мероприятия пройдут в субботу 29 июня. Будет гастрофестиваль, флешмобы, награждения, костюмированное шествие, детская программа, рок-марафон, массовое караоке, фестиваль настольных игр, концертная программа и фейерверк в полночь. Организаторы все-таки пригласили экс-вокалистку группы "Серебро" - за выступление она получит 900 000 рублей, это не понравилось некоторым ревнителям бюджета. Ныне певица MOLLY, а в 2007 году в составе группы "Серебро" девушка участвовала на конкурсе песни «Евровидение»: за песню "Song #1" удостоилась третьего места.

Полное расписание на праздничные дни можно посмотреть на сайте cultinfo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU