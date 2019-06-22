"Смешарики" взыскивают с череповчанина 600 тысяч рублей

22 Июнь 21:59 2019-06-22T21:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Череповецкий предприниматель, занимающийся изготовлением тортов на заказ, в своей продукции использовал фигурки персонажей из известных мультсериалов «Лунтик» и «Смешарики». При этом никаких соглашений с ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и ООО «Смешарики» у него заключено не было.

В апреле 2018 представитель студии анимации заказал у череповецкого предпринимателя торты из каталога с персонажами «Лунтик» и «Смешарики». Весь процесс покупки он подробно заснял и обратился в Арбитражный суд Вологодской области. Требования истца заключались в признании нарушения авторских прав и компенсации 90 000 рублей Суд не удовлетворил иск по причине того, что весь процесс покупки был с целью последующего взыскания денег, судья расценил это как злоупотребление правом. 14 Арбитражный аппеляционный суд также согласился с этим решением. "Мельница" обратилась в суд по интеллектуальному праву и инстанция признала незаконным использование персонажей в тортах и в каталоге - на данный момент суд будет устанавливать в каком размере будет обязан выплатить предприниматель компенсацию анимационной студии.

Аналогичный иск подала и ООО «Смешарики» - организация запросила 600 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU