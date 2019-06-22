2019-06-22T15:16:01+03:00
Происшествия

19-летняя девушка утонула в Кубенском озере спасая чужих детей

Студентка ВоГУ погибла в районе деревни Жуково Вологодской области
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу в Кубенском озере около деревни Жуково Новленского сельпо утонула 19-летняя студентка ВоГУ. Девушка училась на филолога. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, трое спасателей достали тело погибшей и передали полиции. Лиза приехала отдыхать на дачу к молодому человеку. По словам друзей, она погибла спасая тонущих детей - родственников ее парня.

Ее одногруппники и друзья скорбят о потере. В группе «Институт истории и филологии» «Вконтакте» организовали сбор средств для помощи родителям погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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