В Череповце добросердечный прохожий помог перенести краденый скутер
Сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин, тащивших скутер через пешеходный переход - попросили объясниться. Один из череповчан оказался вором, а второй случайным помощником: похититель бесхитростно попросил мужчину подсобить. 31-летний мужчина не смог рассказать полицейским, чей это скутер, как и открыть замок сиденья для осмотра VIN-номера.
Подозреваемого увезли для оформления в отдел, скутер вместе с инспектором остался на месте задержания. В какой-то момент к полицейскому обратился 17-летний парень - представился хозяином украденного скутера. Он начал искать пропажу после того как обнаружил исчезновение - скутер исчез с парковки его дома на улице Металлургов.
31-летний, ранее уже судимый, мужчина признал вину. Ему грозит до 5 лет лишения.
ИСТОЧНИК KP.RU