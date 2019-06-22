2019-06-22T14:22:04+03:00
Происшествия

В Череповце добросердечный прохожий помог перенести краденый скутер

Преступление раскрыли раньше, чем о нем заявили
Евдокия САХАРОВА
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Сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин, тащивших скутер через пешеходный переход - попросили объясниться. Один из череповчан оказался вором, а второй случайным помощником: похититель бесхитростно попросил мужчину подсобить. 31-летний мужчина не смог рассказать полицейским, чей это скутер, как и открыть замок сиденья для осмотра VIN-номера.

Подозреваемого увезли для оформления в отдел, скутер вместе с инспектором остался на месте задержания. В какой-то момент к полицейскому обратился 17-летний парень - представился хозяином украденного скутера. Он начал искать пропажу после того как обнаружил исчезновение - скутер исчез с парковки его дома на улице Металлургов.

31-летний, ранее уже судимый, мужчина признал вину. Ему грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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