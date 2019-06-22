В Череповце можно поиграть в пляжный волейбол

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-22T13:46:03+03:00

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Уже с 21 июня череповчане наслаждаются оборудованными волейбольными площадками на Ломоносовском, Зашекснинском и малом Первомайском пляжах. С 10 до 20 вечера будет натянута сетка, мяч необходимо иметь свой. В прошлом году активные горожане по достоинству оценили такие спортивные места. Если сетка не натянута, просят обращаться к дежурному спасателю. Также, череповчанам можно поиграть в волейбол на школьных площадках. Школы №14, 26 и 30 предоставляют свои площадки для пользования. В некоторые дни там даже работает инструктор - проводит спортивные занятия. Расписание можно узнать на официальном сайте Череповца, раздел "Спорт".

ИСТОЧНИК KP.RU