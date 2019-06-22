В Вологде ищут владельца скутера, на котором убились дети

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-22T13:24:10+03:00

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Продолжается расследование произошедшей трагедии: двое школьников ехали по Московскому шоссе на скутере и попали под КамАЗ. ДТП случилось в минувший четверг, около 15:45. "Комсомольская Правда в Вологде" подробно писала об этом событии. Пацаны 13 и 15 лет были без шлема, ехали по обочине и при повороте грузовика на прилегающую территорию моментально погибли: они врезались в среднюю часть большегруза и попали под задние колеса.

Один из мальчиков был местным, а второй ехал к другу в гости. По словам родителей, у детей не было скутера и прав на него (на категорию М права выдаются с 16 лет), поэтому сейчас разыскиваются люди, которые отдали двум несовершеннолетним транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU