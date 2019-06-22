2019-06-22T13:24:10+03:00
Происшествия

В Вологде ищут владельца скутера, на котором убились дети

Дети попали под задние колеса КамАза, когда он начал поворачивать
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Продолжается расследование произошедшей трагедии: двое школьников ехали по Московскому шоссе на скутере и попали под КамАЗ. ДТП случилось в минувший четверг, около 15:45. "Комсомольская Правда в Вологде" подробно писала об этом событии. Пацаны 13 и 15 лет были без шлема, ехали по обочине и при повороте грузовика на прилегающую территорию моментально погибли: они врезались в среднюю часть большегруза и попали под задние колеса.

Один из мальчиков был местным, а второй ехал к другу в гости. По словам родителей, у детей не было скутера и прав на него (на категорию М права выдаются с 16 лет), поэтому сейчас разыскиваются люди, которые отдали двум несовершеннолетним транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на Вологодчине
На железной дороге в Вологде горела дрезина
Движение в направлении с Череповца на Архангельск на неделю пустят по временной схеме
В Вологодской области появится отделение экстренной кардиологии
Стал известно, у кого больше всего зарплаты на Вологодчине
Молодая харовчанка убила 56-летнего соседа
Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке Гоголя и Чернышевского в Вологде
В Вытегре горел 12-квартирный жилой дом на улице Никитина
У школы №33 Вологды появится общедоступная спортивная площадка
В Грязовецком районе судимый отморозок изнасиловал подростка в лесополосе
В Череповце появится первый музей аптечного дела
3 тысячам почтовиков Вологодчины повысили зарплату.
В Вологде вновь обсуждают установку колеса обозрения высотой 40 метров