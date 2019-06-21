МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на Вологодчине
МЧС распространяет грозовое предупреждение: на Вологодскую область надвигается гроза с градом и сильным ветром. Резкое ухудшение погоды пройдет по региону, начиная с западных районов. Как сообщает гидрометцентр, 22 июня с 9 до 22 часов, начиная с западных районов, ожидаются грозы, местами с ливнями, градом, усилением ветра при порывах до 15-20 м/с. Из-за непогоды повышается вероятность ЧП - обрывов на линиях электропередачи, обрушения слабо укрепленных конструкций.
При такой погоде возможно также увеличение количества ДТП.
Шторм может повредить дачникам: велика вероятность повреждения сельскохозяйственных культур градом и ветром.
Спасатели рекомендуют избегать использования большого количества электроприборов, закрывать окна и балконы. От непогоды не рекомендуется прятаться под деревьями и рекламными конструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU