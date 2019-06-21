МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на Вологодчине

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-21T16:39:32+03:00

В субботу дожди и грозы пройдут по региону

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МЧС распространяет грозовое предупреждение: на Вологодскую область надвигается гроза с градом и сильным ветром. Резкое ухудшение погоды пройдет по региону, начиная с западных районов. Как сообщает гидрометцентр, 22 июня с 9 до 22 часов, начиная с западных районов, ожидаются грозы, местами с ливнями, градом, усилением ветра при порывах до 15-20 м/с. Из-за непогоды повышается вероятность ЧП - обрывов на линиях электропередачи, обрушения слабо укрепленных конструкций.

При такой погоде возможно также увеличение количества ДТП.

Шторм может повредить дачникам: велика вероятность повреждения сельскохозяйственных культур градом и ветром.

Спасатели рекомендуют избегать использования большого количества электроприборов, закрывать окна и балконы. От непогоды не рекомендуется прятаться под деревьями и рекламными конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU