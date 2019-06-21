На железной дороге в Вологде горела дрезина

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-21T15:52:30+03:00

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Пожар в Вологде, на территории подразделения ОАО "РЖД", произошел в четверг, 20 июня. Информация пожарным поступила в 10:27.

У дома № 44 на улице Чехова загорелась грузовая крановая универсальная дрезина, принадлежащая ОАО "РЖД". На место выехали три пожарные автоцистерны и девять человек личного состава. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Огонь распространялся в кабине дрезины.

Причиной ЧП, по одной из версий, стало нарушение требований пожарной безопасности.

На дрезине проводились сварочные работы, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU