Движение в направлении с Череповца на Архангельск на неделю пустят по временной схеме

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-21T14:59:18+03:00

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С 22 по 29 июня перекроют движение на съезде с трассы А-114 со стороны Новой Ладоги

на транспортную развязку в сторону Архангельска. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Холмогоры", транспорт с Череповца на Архангельск пустят по временной схеме. Съезд с трассы А-114 со стороны Новой Ладоги на транспортнуд развязку будет перекрыт.

Чтобы сделать поворот направо необходимо доехать до разворота - по Ленинградскому шоссе до кольца, что на пересечении Окружного шоссе и улицы Возрождения. На кольце необходимо развернуться и проехать обратно до развязки обхода. При этом произойдет некоторое удлинение пути - 5,5 километров.

При движдении необходимо руководствоваться временными дорожными знаками.

Ограничение будет введено в связи с заменой барьерного ограждения на строящемся обходе Вологды.

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ИСТОЧНИК KP.RU