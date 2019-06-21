Четыре автомобиля столкнулись на перекрестке Гоголя и Чернышевского в Вологде

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-21T13:30:04+03:00

В аварию попали четыре автомобиля. Фото: Иван Чухнин

Движение из центра несколько затруднено

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21 июня около 13 часов произошла авария. Из-за нее движение на главной магистрали Вологды - улице Чернышевского, ограничено.

Четыре автомобиля, ехавшие в попутном направлении - от центра, столкнулись перед перекрестком улиц Чернышкевского - Гоголя. Среди них - автомобиль Опель Астра, работающий на Яндекс-такси.

Вероятно, одна из автомашин, черная Тойота Ленд Крузер затормозила, а остальные находились на слишком маленьком расстоянии, что водители не сумели затормозить.

У всех иномарок, в том числе БМВ Х-5, Шевроле Круз, серьезные кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU