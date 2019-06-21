Стал известно, у кого больше всего зарплаты на Вологодчине
Озвучены зарплаты в Вологодской области в в первом квартале 2019 года. Очередной доклад о социально-экономическом положении региона был опубликован Вологдастатом.
Средняя начисленная заработная плата в марте 2019 года составила 39229 рублей, что на 3,6% больше, чем в феврале 2019.
Кроме того, это на 12% больше по сравнению с мартом прошлого года.
Самыми высокоплачиваемыми в регионе остаются сотрудники металлургического производства – 81185 рублей. Однако зарплата их уменьшилась почти на 12 тысяч рублей.
На втором месте – сотрудники профессиональной, научной и технической деятельности – 74667 рублей. Их зарплата выросла на 5,5 тысяч.
Замыкают тройку лидеров финансисты и страховщики с зарплатой 67939 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU