2019-06-21T12:50:51+03:00
Происшествия

В Вытегре горел 12-квартирный жилой дом на улице Никитина

Никто не пострадал
Иван Чухнин
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После пожара от дома остались одни трубы.После пожара от дома остались одни трубы.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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О крупном пожаре сообщает областное управление МЧС.

ЧП случилось 20 июня в 16:07. Горел двухэтажный дом на улице Никитина, 3, он был расселен, подлежал сносу. Ранее дом уже горел.

Пожарные оперативно прибыли на место. Последствия пожара ликвидированы к 18:00.

В результате огонь уничтожил крышу, стены, перекрытия. От дома практически осталось пепелище с торчащими печами.

По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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