В Вытегре горел 12-квартирный жилой дом на улице Никитина
Никто не пострадал
После пожара от дома остались одни трубы.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
О крупном пожаре сообщает областное управление МЧС.
ЧП случилось 20 июня в 16:07. Горел двухэтажный дом на улице Никитина, 3, он был расселен, подлежал сносу. Ранее дом уже горел.
Пожарные оперативно прибыли на место. Последствия пожара ликвидированы к 18:00.
В результате огонь уничтожил крышу, стены, перекрытия. От дома практически осталось пепелище с торчащими печами.
По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU