У школы №33 Вологды появится общедоступная спортивная площадка

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-21T12:29:15+03:00

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В Вологде около школы № 33 ведутся работы.

Там готовится спортивная площадка под реализацию проекта «Народный бюджет ТОС».

Этапы реализации проекта и сроки работ обсудила с подрядчиком депутат Гордумы Елена Земчихина.

У школы № 33, что по Окружному шоссе, 23а, приступила строительная техника. Сейчас на площади в 150 кв.метров производится выемка грунта.

Затем будет уложена песчано-гравийная смесь, периметр оградят бордюрным камнем. Затем смонтируют уличные тренажеры. Кстати, их выбирали жители микрорайона вместе с учителями физкультуры .

Как пояснила депутат Вологодской городской Думы Елена Земчихина, это один из двух проектов, которые будут реализованы в ТОСе «Псковский». Сумма проекта - 1,5 млн рублей.

«Мы решили разделить сумму примерно пополам и укомплектовать различными тренажерами две площадки - на территории школы № 33 и на участке площадки, которая в этом году будет благоустроена в нашем микрорайоне по проекту «Городская среда». Они станут общедоступными. Здесь люди разного возраста смогут бесплатно заниматься спортом», - сообщила Елена Земчихина.

ИСТОЧНИК KP.RU