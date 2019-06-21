2019-06-21T12:05:12+03:00
Происшествия

В Грязовецком районе судимый отморозок изнасиловал подростка в лесополосе

Он задержан
Иван Чухнин
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В Грязовецком районе задержан местный житель, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки. По версии следствия, ЧП случилось 17 июня в Грязовецком районе.

Пьяный 27-летний местный житель, гуляя, встретил 16-летнюю девушку из соседней деревни. Он с ней познакомился и предложил заняться сексом. Несмотря на отказ подростка, он затащил ее лесополосу и там изнасиловал. Затем мужчина скрылся.

Следователи совместно с сотрудниками полиции опросили очевидцев, которые видели пару и установили личность насильник. Он оказался ранее судимым. Он задержан. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.

Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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