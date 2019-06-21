В Грязовецком районе судимый отморозок изнасиловал подростка в лесополосе
В Грязовецком районе задержан местный житель, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки. По версии следствия, ЧП случилось 17 июня в Грязовецком районе.
Пьяный 27-летний местный житель, гуляя, встретил 16-летнюю девушку из соседней деревни. Он с ней познакомился и предложил заняться сексом. Несмотря на отказ подростка, он затащил ее лесополосу и там изнасиловал. Затем мужчина скрылся.
Следователи совместно с сотрудниками полиции опросили очевидцев, которые видели пару и установили личность насильник. Он оказался ранее судимым. Он задержан. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.
Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU