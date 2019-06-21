Молодая харовчанка убила 56-летнего соседа
Ее оперативно вычислили и задержали
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В Харовске задержана молодая женщина - она подозревается в убийстве соседа.
ЧП случилось 18 июня вечером, после 22 часов.
В подъезде дома на улице Механизаторов был обнаружен 56-летний житель с ранением груди.
Он был доставлен в районную больницу, но там умер.
Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемую в убийстве – его 27-летнюю соседку.
Она собщила, что между ними вспыхнула ссора. Оскорбления перешли в поножовщину.
Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление.
ИСТОЧНИК KP.RU