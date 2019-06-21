В Череповце появится первый музей аптечного дела

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-21T10:44:52+03:00

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В Череповце откроется интерактивный музей аптечного дела.

В доме на Советском проспекте, 35а, готовится новая экспозиция. Здесь будет первый в городе музей аптечного дела.

В помещениях воссоздаются интерьеры XIX века. Там уже появились деревянные шкафы со склянками, порошками и микстурами.

Здесь можно будет увидеть витрины со стеклянными шприцами, как выглядит пилюльная машина, бюретки, индикаторные бумажки, аналитические весы, спиртовки, приспособления для обжима алюминиевых колпачков, колбы-капельницы...

Планируестя, что в музее посетители смогут сами приготовить лекарства. Для этого воссозданы три рабочих места — фармацевта, фасовщика и провизора.

На столах десятки приспособлений: ложечки, капсулы, весы, дозаторы, ступки и шпатели, приборы, аппараты, препараты для приготовления лекарств.

Кстати, аптеки в 30-е годы прошлого века называли магазином санитарии и гигиены, сообщает официальный сайт Череовца.

Музей аптеки планируется открыть с сентября, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU