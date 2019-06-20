2019-06-20T23:16:00+03:00
Экономика

В Вологде вновь обсуждают установку колеса обозрения высотой 40 метров

Инвестору предложен обширный список площадок
Иван Чухнин
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В Вологде вновь обсудили установку колеса обозрения. Летом 2017 года инвестор уже выступал с таким предложением, но поставить аттракцион высотой с 13-этажный дом в историческом центре не позволили.

В этом году инвестор вновь заявил о своем интересе к городу.

Как сообщает официальный сайт города, инвесторам было предложено разместить объект на территории парка Ветеранов труда - вместо устаревшего колеса обозрения, в парке Мира, в заречной части напротив домика Петра, на территории бывшей лодочной станции вблизи выставочного комплекса «Вологодская слобода» или еще на нескольких площадках.

Правда, по этому поводу должно быть заключение специалистов Комитета по охране объектов культурного наследия области.

Дополнительные точки были предложены Департаментом градостроительства-такое поручение дал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Список площадок сейчас анализируют представители инвестора и комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Вологжане также могут высказать свое мнение. Свое мнение озвучил краевед Александр Сазонов. Он склоняется к тому, что колесо могло бы быть возле "Вологодской слободы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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