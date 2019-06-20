2019-06-20T20:23:50+03:00
Экономика

В Череповце из-за свалки под угрозой закрытия два предприятия

Они использовали полигон, построенный во времена СССР
Иван Чухнин
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В Череповце из-за проблемы со свалками - под угрозой остановки два предприятия, на которых работает 1800 человек. Череповецкий фанерно-мебельный комбинат и его дочернее предприятие - завод фибролитовых плит (ООО «Фиброплит») не смогут пользоваться той свалкой, куда многие годы они складировали свои отходы.

Полигон промышленных отходов был построен еще в советское время и перешел к частникам. Но недавно Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура подала иск о его закрытии: он не соответствует современным требованиям. Городской суд этот иск удовлетворил.

Предприятия ждут рассмотрения апелляции в областном суде. А пока ЧФМК и ООО «Фиброплит» используют городской полигон, сетуя, что это достаточно дорого.

Как пояснил главный инженер ЧФМК Юрий Игнатьев, предприятие не успевает за ужесточением требованием. Кроме того, попытки привести в соответствие с ними полигон натыкаются на бюрократические проволочки.

Между тем, закрытие полигона приведет к остановке двух предприятий. По крайней мере - на время строительства нового полигона. При этом отходы — 4–5 классы опасности, по словам специалистов предприятия "это древесная кора, перемешанная с землей. Она абсолютно не опасна".

На предприятиях работает 1876 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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