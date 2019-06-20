Стали известны подробности гибели вологжанки в Сочи

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-20T20:03:10+03:00

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Как сообщала "Комсомолка", в Сочи трагически погибла вологжанка. Ужасные кадры с места ДТП появились в интернете.

Напомним, трагедия произошла 19 июня. Автомобиль «Нива» столкнулся с иномаркой и вылетел на людей, которые стояли на остановке.

40-летняя вологжанка, приехавшая на отдых семьей, погибла на месте. Ее семилетний сын был госпитализирован в реанимацию. Кроме вологжан пострадали сын и мать из Ижевска, мальчик скончался.

Газета Шекснинского района «Звезда» сообщила, что погибла Татьяна Смирнова, медсестра Келбуйского ФАПа и логопед - она подрабатывала в детском саду и в Шекснинской ЦРБ.

В Сочи семья приехала накануне трагедии. В семье, кроме мальчика, который пострадал в Сочи, есть старший сын — он заканчивает первый курс университета. Семья очень дружная, три назад они справили новоселье в новом доме. И все радовались, что мужу Татьяны Олегу дали путевку, они поехали семьей отдыхать - впервые за 20 лет.

«… Мы с ней еще во вторник переписывались с утра. Они ехали в поезде. Она так рвалась на отдых. 20 лет нигде не бывали. А тут мужу дали путевку в санаторий. У нее душа просто пела, она летала — поеду отдыхать!... », — рассказала подруга Татьяны.

Сейчас перед родными стоит проблема - погибшую женщину необходимо доставить на родину. Друзьями семьи организован сбор средств: 2000 километров из Лазаревского до Шексны рефрижератора — катафалка обойдутся родным в 100 тысяч рублей.

Как только что стало известно, страховая компания, в которой Татьяна застраховалась перед поездкой, берет все расходы по транспортировке тела самолетом на себя. Муж останется в Сочи с сыном, который находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU