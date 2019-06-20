Трагедия случилась на Московском шоссе в Вологде

СЕГОДНЯ 18:43 2019-06-20T18:43:46+03:00

Под колесами грузовика погибли двое школьников, ехавших на скутере

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Смертельное ДТП произошло 20 июня около 15:45 на Московском шоссе в Вологде.

На дороге погибли два подростка.

Как стало известно, по шоссе двигался "КамАЗ" под управлением 51-летнего мужчины.

Под него попал скутер с двумя подростками - мальчиками 13 и 15 лет.

В результате столкновения школьники погибли на месте.

По предварительной информации, грузовик и скутер ехали в сторону выезда из Вологды, подростки были без шлемов.

ИСТОЧНИК KP.RU