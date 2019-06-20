2019-06-20T18:43:46+03:00
Происшествия

Трагедия случилась на Московском шоссе в Вологде

Под колесами грузовика погибли двое школьников, ехавших на скутере
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло 20 июня около 15:45 на Московском шоссе в Вологде.

На дороге погибли два подростка.

Как стало известно, по шоссе двигался "КамАЗ" под управлением 51-летнего мужчины.

Под него попал скутер с двумя подростками - мальчиками 13 и 15 лет.

В результате столкновения школьники погибли на месте.

По предварительной информации, грузовик и скутер ехали в сторону выезда из Вологды, подростки были без шлемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Череповце из-за свалки под угрозой закрытия два предприятия
Стали известны подробности гибели вологжанки в Сочи
Вологжане обращаются к президенту по Прямой линии
В Вологодской области выросло количество стобалльников при сдаче ЕГЭ
Череповчанин из нагана прострелил знакомому ногу
Череповчанин украл у покупателя супермаркета телефон
С череповецких пляжей массово прогоняют детей
Руководитель череповецкой фирмы не платил зарплату работникам
В Вологде обнаружена поддельная банкнота
Лжеюристы обманули двух вологжанок, составив заявления в ПФР
Стало известно имя пятого претендента на кресло губернатора Вологодской области
В Череповце появится детская областная больница
Под Череповцом сгорело две бани из-за печек
Под Череповцом перевернулся рейсовый ПАЗик - пятеро пострадавших
Череповецкий подросток догнал и наказал магазинного вора
100-тысячную комиссию удержал "СКБ-банк" с череповчанина
В Вологде после скандала открыли городской пляж
4 ИЖа нашел вологжанин у себя на чердаке
В Вологде пройдут конкурсы по скоростному поеданию