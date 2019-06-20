Вологжане обращаются к президенту по Прямой линии

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-20T16:39:16+03:00

Они хотят получить ответы на свои вопросы от первого лица страны

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На Прямую линию, лично к президенту страны традиционно обращаются вологжане.

Как стало известно, жители деревень Кишкино и Реброво из Вологодского района обращаются к президенту со своим насущным вопросом, с которым они ходят по кругу уже несколько лет.

В их архиве - целая коллекция отписок, говорящая о том, что автобусную остановку на дороге Вологда - Огарково к их деревням поставить никак нельзя.

Причины отказа, как и стоимость решения вопроса, указываются разные.

Годы идут, отписки множатся. Их делают чиновники самых разных уровней - от местного до заместителя губернатора.

В советское время автобусная остановка возле этих деревень была. А сейчас автобус проходит мимо. И детям, пенсионерам, инвалидам с портфелями, рюкзаками в любую погоду приходится идти вдоль трассы. И считается, что сделано это во имя их безопасности.

Между остановками должно быть не менее трех километров, гласит ГОСТ. И местные инженерные умы, автодорожные проектировщики не в силах придумать - как сделать так, чтобы селянам и дачникам было удобно.

Может, президент это сделает за них?

"В Прибалтике автобусы заезжают на хутора - три километра не крюк. У нас же места полно, но, оказывается, ставить остановку некуда. То денег нет, то технической возможности, то целесообразности. Сейчас огромные деньги выделяются на ремонт нашей дороги. Но остановки в проекте нет! Никто не запроектировал и не собираются! Зачем тогда это все? Для кого? Мы - жители этих деревень. И требуем, чтобы остановка была!" - собирают подписи вологжане.

Еще одно обращение ушло президенту из Шекснинского района. Об этом сообщает портал "Город Че".

В нем говорится, что Вологодская область — лесной регион.

Но в последние годы лес на Северо-Западе вырубается и отправляется вагонами за границу.

"В частности, с нашей станции Чёбсара Северной железной дороги отправляется по 21 вагону леса в сутки. Дорога, по которой идут лесовозы, улица Мира, разбита, замусорена, а мы — жители посёлка — даже не имеем возможности купить лесоматериалы для ремонта своих домов, участков и для отопления. Газифицировано примерно 30% домовладений, остальные отапливаются дровами. Котельная Чёбсарской школы до сих пор отапливается углём, иногда за счёт жителей посёлка, когда отдел народного образования не переводит деньги на отопление школы..."

82-летнюю жительницу Тамару Митрофанову из Чебсары волнует вопрос организации лесного хозяйства, экологии. Она уверена, что нужно активно заниматься лесовосстановлением, возвращаться к лесосекам, которые были разработаны ранее, удобрять лес, а не расширять охват разработок.

Кроме того, активные граждане и просили президента обратить внимание на бетонирование набережной в областной столице. Сейчас работы на этом спорном объекте остановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU