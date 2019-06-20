В Вологодской области выросло количество стобалльников при сдаче ЕГЭ

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-20T14:56:26+03:00

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В Вологодской области озвучили результаты ЕГЭ: 65 стобалльных результатов.

Сейчас в регионе проходит основной этап ЕГЭ до 1 июля 2019 года сдают экзамены по 14 общеобразовательным предметам.

Всего в экзаменах принимают участие 5748 выпускников.

13 июня прошел последний ЕГЭ.

На 20 июня получены результаты восьми экзаменов: литературе, географии, по математике базового и профильного уровней, истории, химии, русскому языку и физике.

Как оказалось, сдают выпускники лучше, чем в прошлый год.

Их знания в 65 случаях оценены на 100 баллов.

Высший балл получили 58 учеников.

В прошлом году было всего 50 стобалльных результатов, их показали 48 участников ЕГЭ.

Впервые на Вологодчине одиннадцать выпускников выполнили работу по профильной математике на высший балл.

Это пять выпускников Вологодского многопрофильного лицея, ученики 8 и 16 вологодских школ, 9 и 17 череповецких школ, ученик Устье-Угольской школы Шекснинского района и школьница Великоустюгской гимназии с углублённым изучением отдельных предметов.

19 стобалльников - и это рекорд - по предмету «химия». 16 - по физике. По русскому языку - 18.

По истории -1, его получила ученица средней школы № 30 города Череповца.

По литературе и географии 100 баллов не получил никто.

7 человек получили 100 баллов по двум предметам, (в прошлом году их было только два).

Это два выпускника из Вологодского многопрофильного лицея , а также ученики лицея «АМТЭК», средней школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Череповца, средней школы № 17 города Череповца, Великоустюгского и Шекснинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU