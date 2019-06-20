Череповчанин из нагана прострелил знакомому ногу

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-20T13:23:41+03:00

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18 июня в городскую больницу госпитализировали 32-летнего мужчину со сквозным пулевым ранением. Об этом стало известно полиции.

В больнице мужчина рассказал полиции историю своей травмы. По его словам, вечером на улице он встретил своего знакомого с женщиной. Мужчины повздорили. В результате знакомый достал пистолет и выстрелил оппоненту в ногу.

Стрелявшего сотрудники полиции обнаружили в квартире той самой подруги. 33-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. При этом свои действия он объяснил тем, что его знакомый оскорблял женщину.

Задержанный был ранее судим, а на оружие он не имел никаких документов.

Как сообщает УМВД по Вологодской области, в его квартире полицейские обнаружили и изъяли револьвер системы "наган" и четыре патрона.

В отношении череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. Он задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU