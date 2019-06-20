Череповчанин украл у покупателя супермаркета телефон

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-20T13:10:06+03:00

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В Череповце на парковке задержали мужчину, укравшего только что купленный телефон.

Оперативно сработали сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщает областное управление Росгвардии, тревожная кнопка сработала в одном из супермаркетов на Шекснинском проспекте. Прибывшие на вызов сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что покупатель заплатил за покупку, но забыл телефон на кассе. Когда он вернулся, то смартфона уже не было.

Охранник торговой точки нажал тревожную кнопку.К

Благодаря записи камеры видеонаблюдения выяснилось, что гаджет забрал мужчина, стоявший следом в очереди.

Едва молодой человек отошел от кассы, он взял смартфон и вернулся в торговый зал. Тут же было установлено , что воришка все еще находится на парковке торгового центра.

Так что его оперативно задержали.

Молодой человек 1997 года рождения уже успел отформатировать смартфон, удалив все данные владельца.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU