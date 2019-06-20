С череповецких пляжей массово прогоняют детей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-20T12:20:12+03:00

Вход на них несовершеннолетних без родителей запрещен

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В Череповце массово прогоняют детей, которые пришли без родителей, с пляжа.

Как сообщает официальный сайт Череповца, на следующий день после принятия депутатами решения о том, что несовершеннолетним запрещено быть на пляже без родителей, прошла массовая проверка.

Как оказалось, работающие родители легко отпускают детей отдыхать на реку одних.

Например, с пирса у строительного пляжа проверяющие своим появлением прогнали большую группу подростков, которые купались и прыгали в воду вниз головой.

На пляж зачастую приходят компаниями, старшими в которых - школьники.

Всего с начала купального сезона с пляжей Череповца спасатели выдворили 70 детей без взрослых. За прошлую неделю составлено три протокола, проведено много профилактических бесед.

ИСТОЧНИК KP.RU