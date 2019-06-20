Руководитель череповецкой фирмы не платил зарплату работникам

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-20T12:03:11+03:00

И они пошли к Шрамко

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Директоре ООО «Череповецкие эскалаторы» Сергее Тасенко не выплачивал заработанное своим сотрудникам.

Как установили следователи, с 15 мая 2018 по 14 марта 2019 годов он допустил невыплату работникам общества зарплаты и других установленных законом выплат.

О нарушениях стало известно 1 ноября 2018 года руководителю регионального управления СКР Эдуарду Шрамко.

К нему на личный прием, который проводился в Череповце, пришли работницы компании. По поручению генерала было немедленно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

В результате суд оштрафовал руководителя.

Как выяснилось, директор фирмы использовал обычную схему, чтобы на счету предприятия не было денег: контрагенты организации по его просьбе переводили деньги на расчетный счет другого подконтрольного ему общества.

Всего, минуя счета организации, так было перечислено 2,3 млн рублей.

Кроме того, он организовал выполнение работ по обслуживанию лифтов и эскалаторов в одном из торговых центров Череповца исключительно силами работников ООО «Череповецкие эскалаторы». Но расчеты за работы велись путем перечисления денег в сумме 465 тыс. рублей на расчетный счет другого возглавляемого им предприятия.

В результате принятых в ходе следствия мер все долги по зарплате перед работниками в общей сумме 1 млн 89 тыс рублей были погашены полностью.

Суд решил прекратить уголовное дело и назначить виновному меры уголовно-правового характера - судебный штраф в размере 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU