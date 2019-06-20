2019-06-20T11:18:21+03:00
Общество

В Вологде обнаружена поддельная банкнота

Полиция ищет фальшивомонетчика
Иван Чухнин
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В полицию Вологды обратился сотрудник отделения одного из банков, расположенного на улице Предтеченской. При пересчете денежных средств, поступивших в банк от индивидуального предпринимателя, обнаружена подозрительная купюра.

1 тысяча рублей была изъята, экспертиза подтвердила, что она поддельная.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции необходимо выяснить, каким образом подделка попала в оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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