В Вологде обнаружена поддельная банкнота
Полиция ищет фальшивомонетчика
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В полицию Вологды обратился сотрудник отделения одного из банков, расположенного на улице Предтеченской. При пересчете денежных средств, поступивших в банк от индивидуального предпринимателя, обнаружена подозрительная купюра.
1 тысяча рублей была изъята, экспертиза подтвердила, что она поддельная.
Было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции необходимо выяснить, каким образом подделка попала в оборот.
ИСТОЧНИК KP.RU