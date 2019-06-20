Лжеюристы обманули двух вологжанок, составив заявления в ПФР

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-20T11:04:48+03:00

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По 5 тысяч рублей две 80-летние жительницы Вологды отдали лжеюристам, в надежде получить выплаты от государства.

Мошенники обещали вологжанкам, как пенсионеркам, увеличить пособия на 5 тысяч рублей и гарантировали дополнительную выплату в размере 100 тысяч рублей. Якобы, это полагается, достаточно грамотно составить заявление.

О том, что таких выплат нет, престарелые гражданки узнали только в ПФР.

Как пояснили в отделении ПФР по Вологодской области, Пенсионный фонд не выдает посторонним людям документы.У посторонних не может быть доступа к программным комплексам ПФР, в которых и содержится информация о размерах назначенных пенсий.

Услугу по перерасчету могут оказать только специалисты ПФР. Причем делается это абсолютно бесплатно.

Обратиться в Пенсионный фонд вологжане могут самостоятельно, подав заявление на личном приеме в ПФР или МФЦ, а также дистанционно на сайте ПФР.

Реклама нечистоплотных юридических компаний, предлагающих помощь в подготовке обращений в Пенсионный фонд, размещена не только в Вологде. Поэтому важно оберегать пожилых родственников от общения с ними

ИСТОЧНИК KP.RU