Стало известно имя пятого претендента на кресло губернатора Вологодской области
В Вологодской области озвучено еще имя претендента на должность губернатора.
Своего претендента выдвинула «Партия ветеранов России».
Это вологодский предприниматель, который в 1961 году родился в Ашхабаде, - Вадим Тюрин. В 50 с лишним лет он окончил МУБиНТ, активно занимается в благотворительностью.
Документы Тюриным уже подготовлены и сданы в избирательную комиссию.
Как он пояснил, его «попросили люди, наши граждане, у меня не было личного стремления».
Он стал пятым претендентом на высокий пост.
участвовать в выборах, которые пройдут 8 сентября, намерены Александр Морозов от КПРФ, Ольга Ширикова от ЛДПР, Ольга Анищенко из Челябинска от «Коммунистической партии социальной справедливости» и Вадим Петриенко от «Народного альянса».
Документы от действующего губернатора в избирком еще не поступали.
Однако, он уже заявил, что намерен продолжить работу в этой должности.
ИСТОЧНИК KP.RU