Стало известно имя пятого претендента на кресло губернатора Вологодской области

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-20T09:47:47+03:00

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В Вологодской области озвучено еще имя претендента на должность губернатора.

Своего претендента выдвинула «Партия ветеранов России».

Это вологодский предприниматель, который в 1961 году родился в Ашхабаде, - Вадим Тюрин. В 50 с лишним лет он окончил МУБиНТ, активно занимается в благотворительностью.

Документы Тюриным уже подготовлены и сданы в избирательную комиссию.

Как он пояснил, его «попросили люди, наши граждане, у меня не было личного стремления».

Он стал пятым претендентом на высокий пост.

участвовать в выборах, которые пройдут 8 сентября, намерены Александр Морозов от КПРФ, Ольга Ширикова от ЛДПР, Ольга Анищенко из Челябинска от «Коммунистической партии социальной справедливости» и Вадим Петриенко от «Народного альянса».

Документы от действующего губернатора в избирком еще не поступали.

Однако, он уже заявил, что намерен продолжить работу в этой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU