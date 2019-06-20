2019-06-20T09:35:29+03:00
Общество

В Череповце появится детская областная больница

Новый статус получит детская городская больница
Иван Чухнин
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В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.

Он позволит расширить ее возможности: открыть консультативную поликлинику и стационар для детей не только из Череповца, но и восьми западных районов области.

Которые, как и все районы региона, страдают из-за недостатка квалифицированной медицинской помощи.

К больнице будут относиться дети Устюженского, Шекснинского, Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского, Вашкинского, Белозерского и Вытегорского районов.

Они смогут получать лечение в Череповце, кроме того детские врачи смогут проводить выездные приемы.

Сейчас в регионе работает одна детская областная больница, которая находится в Вологде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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