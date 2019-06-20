В Череповце появится детская областная больница
В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Он позволит расширить ее возможности: открыть консультативную поликлинику и стационар для детей не только из Череповца, но и восьми западных районов области.
Которые, как и все районы региона, страдают из-за недостатка квалифицированной медицинской помощи.
К больнице будут относиться дети Устюженского, Шекснинского, Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского, Вашкинского, Белозерского и Вытегорского районов.
Они смогут получать лечение в Череповце, кроме того детские врачи смогут проводить выездные приемы.
Сейчас в регионе работает одна детская областная больница, которая находится в Вологде.
ИСТОЧНИК KP.RU