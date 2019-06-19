Под Череповцом сгорело две бани из-за печек

19 Июнь 22:27 2019-06-19T22:27:06+03:00

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В минувший вторник произошло два пожара: горели две бани. Одна в деревне Очениково Югского МО, вторая в садоводстве «Нова» рядом с Ирдоматкой.

В деревне постройка начала пылать около 6 часов вечера, пожарные прибыли лишь через час. 1-этажная баня в 36 квадратных метра сильно пострадала: уничтожена кровля и внешняя отделка, соседний дом спасли.

В СНТ "Нова" электрифицированная баня площадью 30 кв.м начала гореть в 10 вечера. Здание принадлежит 68-летнему пенсионеру, застраховано не было. Кровля и интерьер уничтожен, стены повреждены.

Причиной пожара называют проблемные печки.

ИСТОЧНИК KP.RU