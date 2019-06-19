Под Череповцом перевернулся рейсовый ПАЗик - пятеро пострадавших
Автобус вылетел в кювет
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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19 июня в 13:40 на 37 километре трассы Починок – Кресты – Шишовка у деревни Фокино Череповецкого района произошло страшное ДТП: перевернулся рейсовый автобус. В районный отдел МВД поступил звонок о ПАЗике в кювете. На место выехали спецслужбы. Водитель не справился с управлением. В салоне находилось 6 пассажиров. У одного из них диагностировали перелом, у троих ушибы. Водитель получил легкие травмы. После осмотра медиками пострадавшие решили остаться на месте ДТП. Автобус ехал по маршруту Череповец-Шишовка.
ИСТОЧНИК KP.RU