Под Череповцом перевернулся рейсовый ПАЗик - пятеро пострадавших

19 Июнь 22:14 2019-06-19T22:14:07+03:00

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19 июня в 13:40 на 37 километре трассы Починок – Кресты – Шишовка у деревни Фокино Череповецкого района произошло страшное ДТП: перевернулся рейсовый автобус. В районный отдел МВД поступил звонок о ПАЗике в кювете. На место выехали спецслужбы. Водитель не справился с управлением. В салоне находилось 6 пассажиров. У одного из них диагностировали перелом, у троих ушибы. Водитель получил легкие травмы. После осмотра медиками пострадавшие решили остаться на месте ДТП. Автобус ехал по маршруту Череповец-Шишовка.

ИСТОЧНИК KP.RU